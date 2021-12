Gilkinet veut mobiliser l'Europe contre le dumping extérieur dans le transport

"Si on ne fait rien on aura un demi-million de ces chauffeurs qui seront exploités en Europe dans 5 ans."

"Prenez un pays comme la Lituanie, ils comptent 70.000 attestations et donc deux fois plus de chauffeurs de pays tiers que de chauffeurs lituaniens. Si on ne fait rien on aura un demi-million de ces chauffeurs qui seront exploités en Europe dans 5 ans", enchaîne-t-il.