Greenpeace veut interdire les vols quand le trajet peut se faire en moins de 6h de train

Les vols de moins de 1.500 kilomètres représentent un quart des émissions du secteur aérien européen et pourraient être remplacés par le train, plaide Greenpeace.

Un tiers des vols les plus fréquentés dans l'UE disposent d'une alternative en train de moins de six heures et leur interdiction permettrait d'économiser 3,5 millions de tonnes de CO2, selon une étude publiée mercredi par l'ONG, qui appelle à "changer radicalement notre façon de nous déplacer".

Jugeant "nécessaire" une réduction du trafic aérien, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, Greenpeace appelle à "redynamiser le transport ferroviaire", "parent pauvre des politiques publiques européennes".

Or 51 des 150 vols court-courrier les plus fréquentés dans l'Union européenne (hors liaisons insulaires), soit 34% d'entre eux, disposent déjà d'une alternative ferroviaire de moins de six heures. Les trois liaisons les plus fréquentées dans l'UE (Paris-Toulouse, Paris-Nice et Athènes-Thessalonique) en font partie.

Vingt-et-une liaisons disposent même d'une alternative ferroviaire en moins de quatre heures, y compris pour certaines liaisons internationales comme Amsterdam-Paris, Amsterdam-Francfort, Bruxelles-Francfort et Paris-Francfort, note le rapport.

"La réduction du trafic aérien est incontournable pour tenir les objectifs climat de l'Accord de Paris." Sarah Fayolle Chargée de campagne Transports à Greenpeace France