Gros succès pour l'offre S de la SNCB à Bruxelles

L'offre suburbaine de la SNCB (dite "S") plaît aux Bruxellois. Entre 2015 et 2018, le nombre de voyageurs dans la capitale a augmenté de près de la moitié (44%).

Depuis 2015, les navetteurs ont la possibilité de prendre les trains "S". Cette offre suburbaine de la SNCB , maillon ferroviaire du RER, dessert 34 gares au sein de la capitale. Outre les cinq grandes gares bruxelloises (Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Luxembourg), le nombre d'arrêts de trains S dans les gares bruxelloises a augmenté de 35% entre 2015 et 2018.

Et cette offre rencontre un tel succès auprès des Bruxellois qu'ils sont désormais bien plus nombreux à prendre le train. En effet, le nombre de voyageurs dans la capitale a augmenté de 44% depuis 2015.

Ces trains, qui permettent de relier Bruxelles à la périphérie, constituent aussi une solution de transport intrabruxelloise , et donc une alternative à la voiture, rappelle la SNCB.

"Les résultats sont là: l’augmentation du nombre de voyageurs empruntant quotidiennement le Réseau S en Région Bruxelles-Capitale est considérable. Et il ne s’agit pas seulement de navetteurs wallons et flamands: le nombre de voyageurs bruxellois a doublé!", se réjouit François Bellot (MR), ministre fédéral de la Mobilité.

"A cela s’ajoutera, dans les années à venir, la mise à quatre voies des lignes 124 et 161 du RER, financée grâce au milliard vertueux dégagé. Ces investissements permettront d ’améliorer encore la mobilité dans et autour de Bruxelles et de participer à la diminution de la congestion routière", conclut-il.