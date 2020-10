Il y a moins d’eau dans le gaz chez Exmar

L’information avait fait l’effet d’une bombe pour l’action Exmar . En juin, le groupe pétrolier argentin YPF , qui louait pour une durée de dix ans l'unité flottante de liquéfaction de gaz Tango FLNG du groupe belge, invoquait la force majeure pour ne plus respecter les termes du contrat et suspendre le paiement de ses factures.

Une force majeure basée, selon YPF, sur les effets de la pandémie et son impact sur les prix de l’énergie. Exmar a eu beau considérer cette notification comme illégale, cela n’a pas empêché, ce jour-là, le titre de dévisser de 40% . Depuis janvier, il affiche une dégringolade de plus de 60% ...

Euphorie contenue

Lundi soir, bonne nouvelle, l’armateur a annoncé un accord avec YPF . Ce dernier versera 150 millions de dollars en échange de la fin prématurée du contrat et du retrait des procédures d’arbitrage entamées par Exmar.

L'action Exmar a dégringolé de 61% entre le début janvier et le 19 octobre.

Le risque YPF

La question est, en effet, de savoir si YPF sera en mesure de tenir ses engagements . Comme le souligne Bart Cuypers , de KBC Securities , la notation de crédit du groupe argentin est basse avec un triple C chez Fitch , soit hautement, voire extrêmement, spéculative, c’est-à-dire "avec une possibilité réelle de défaut de paiement" .

En appliquant une décote de 50% sur le Tango FLNG, de 40% sur la FSRU et de 15% sur le reste de la flotte, Bart Cuypers arrive à un objectif de cours inchangé de 2,5 euros. En attendant d’en savoir plus sur la sécurité des paiements à venir d’YPF, l’analyste reste à "conserver" sur la valeur en raison de la grande incertitude liée aux contributions de la FSRU et l’impact sur la génération de cash-flow au regard d’un endettement lourd.