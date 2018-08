Infrabel a besoin de vous... surtout si vous êtes une femme

Infrabel, la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, lance la plus grande campagne de recrutement de son histoire et met l'accent sur les femmes.

C'est tout simplement la plus grande campagne de recrutement de l'histoire d'Infrabel, longue d'un peu plus de 10 ans. La société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire recherche ainsi 1.400 nouveaux collaborateurs d'ici la fin 2020.

Les métiers demandés

Des 1.400 recrutements convoités via la campagne "We need you", 500 à 600 pourraient déjà se concrétiser d'ici la fin décembre. Plusieurs "job days" seront d'ailleurs organisés à travers le pays dans les semaines à venir.