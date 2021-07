Infrabel doit maintenir un accès au port de Bruxelles

Au rythme où vont les choses, le futur du site de Schaerbeek-Formation nous vaudra bientôt une nouvelle histoire belge. Ce terrain de 400.000 mètres carrés, situé à l' avant-port de Bruxelles , est, depuis quelques années, au cœur d'une véritable saga judiciaire dont les acteurs principaux sont le port de Bruxelles , Infrabel et le Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) avec, de temps à autre, comme invités de marque, l' État belge et la Région de Bruxelles-Capitale .

Terrains valorisables

Sur ce terrain, situé à l'avant-port de Bruxelles, on retrouve des installations ferroviaires utilisées par le port de Bruxelles. Aujourd'hui, il est encore question de deux lignes électrifiées et d'une voie d'accès . Ces voies, installées en 1934 par la SNCB, ont fait l'objet d'améliorations entre 2007 et 2011 pour un budget de 5 millions d'euros.

Droit subjectif du port de Bruxelles

Deux arrêtés-royaux publiés en 2004 prévoient le démantèlement des installations ferroviaires pour la fin 2020 au plus tard, sous peine d'astreintes dans le chef d'Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. Selon l'État belge et le FIF, ce démantèlement devrait augmenter la valorisation du terrain en question.

Règlement européen

À la lecture de cet article, le port estime que l'État et Infrabel doivent maintenir la liaison. Infrabel, on s'en doute, a une autre lecture des événements. Le gestionnaire du réseau ferroviaire objecte que les ports intérieurs doivent être reliés soit à des infrastructures routières, soit à des infrastructures ferroviaires. La version néerlandophone du règlement utilise la conjonction "et" et non "ou". Bienvenue dans la guerre des conjonctions.