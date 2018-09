Infrabel et l'aéroport de Bruxelles-National sont en pétard

À cette époque, cette gare n’était accessible que via Bruxelles. Dans le cadre de ce chantier, Infrabel et Brussels Airport avaient prévu de mener des travaux d’aménagement de la gare de l’aéroport en vue du renforcement de celle-ci avant la construction d’un nouveau terminal. D’après le porte-parole d’Infrabel, une convention signée le 31 octobre 2006 entre Infrabel et Brussels Airport prévoyait le partage du montant des travaux à parts égales, chacun s’engageant à verser 600.000 euros .

Aujourd’hui, il semble que Brussels Airport se fasse quelque peu tirer l’oreille pour régler la facture. Effectivement, du côté de l’aéroport, on ne l’entend pas de cette oreille. La porte-parole de Brussels Airport nous a expliqué que l’aéroport réclame une série de factures pour des services de sécurité et de maintenance. Il semble que l’aéroport estime que les deux factures pourraient s’annuler par le biais de la compensation. Cette vision des choses ne semble pas partagée par Infrabel où l’on explique que Brussels Airport se trouve bien mal en peine de justifier les frais réclamés.

Bon, en tout état de cause, du côté de l’aéroport de Bruxelles-National, on explique que l’affaire est actuellement entre les mains des juristes et que tout sera fait pour tenter de trouver une solution à l’amiable. On ne voudrait pas mettre notre grain de sel dans cette histoire, mais cette solution nous semble être la voie de la sagesse, sachant que l’affaire a été fixée au rôle pour l’année 2020. Au rythme où vont les choses, qui nous dit que d’ici là Marc Coucke n’aura pas racheté Infrabel et Brussels Airlines!