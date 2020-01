L'action belge que tout le monde aime

Tous les analystes financiers qui suivent cette valeur recommandent son achat. Elle figure également dans le top 10 des favorites 2020 des spécialistes. Son potentiel de hausse moyen atteint 20%. Et ce matin elle vient d'annoncer une opération de "sale and leaseback".

L’objectif de cours moyen s’élève à 13,5 euros ce qui représente encore un potentiel de hausse de 20% par rapport au niveau actuel. Le plus optimiste, Kepler Cheuvreux , vise même un cours de 17 euros. ING, par contre, est nettement moins emballé avec un "target" de 8,5 euros.

Ouvrons une petite parenthèse et relativisons un peu. À une époque, pas si lointaine, tous les analystes ou presque étaient à l’achat sur AB InBev . Cela n’a pas empêché la valeur de boire le bouillon. Fin de la parenthèse.

Quatrième trimestre en force

"Les fondamentaux du marché et les implications de l'IMO 2020 (obligation pour les compagnies maritimes de réduire leurs émissions de soufre, NDLR) ont progressivement rééquilibré l'offre et la demande et ces facteurs constituent une bonne base pour une reprise cyclique durable", soulignait alors Hugo De Stoop, le CEO d’Euronav.