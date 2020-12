L’e-commerce propulse le fret de Liege Airport à des sommets

C’est une stratégie gagnante dont peut se targuer l’aéroport de Liège. Depuis que l’aéroport a mis l’un de ses focus sur le développement de l’e-commerce, la croissance de ce secteur n'en finit plus. L’aéroport était déjà passé de 9 millions de colis en 2018 à 362 millions en 2019. L’Echo apprend que le total sur 10 mois, jusqu’à fin novembre, est de 433 millions de paquets . "On sera au-dessus de 500 millions de parcels/items sur l’année", dévoile Christian Delcourt, porte-parole de l’aéroport.

L’aéroport de Liège représentait déjà 8.700 emplois directs et indirects en 2018, comme le calculait une étude récente de l’ULiège commandée par l’Awex et le gouvernement wallon. Les chercheurs estimaient le nombre d’emplois disponibles à 9.500 emplois en 2019 , alors qu’Alibaba devrait de son côté créer 900 postes fin 2021.

Depuis que l'aéroport a décidé de se focaliser sur le "full cargo", ces avions qui ne transportent que des marchandises, il vole de succès en succès. Début décembre, l’aéroport indiquait passer un autre cap symbolique, celui du million de tonnes transportées sur l’année. "Nous relions plus de 250 aéroports à travers le monde avec Fedex, Qatar Airways, Ethiopian, AirBridgeCargo, CAL, Astral, Air China Cargo, SF Express, Icelandair… Liège est devenu un village du monde pour toutes les marchandises à forte valeur et qui doivent se déplacer vite et loin", indiquait alors Luc Partoune, CEO de l’aéroport. Il rappelait aussi que tout avait commencé avec l’arrivée de Cargo Airlines en 1996 et de TNT, surtout, en 1998.