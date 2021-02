L'électrique reste la meilleure alternative au train diesel

Le SPF Mobilité s'est penché sur les portions du réseau ferré belge qui restent non électrifiées. Parmi ces portions, on retrouve le réseau qui entoure Gand, la ligne Couvin-Charleroi ou encore celle de Bilzen-Genk.

L'hydrogène trop cher

Il ressort de l'étude que les trains à hydrogène ne sont pas une bonne solution car "les coûts de maintenance et autres coûts variables sont considérablement plus élevés que pour les autres alternatives, en partie à cause de la vulnérabilité et de la durée de vie limitée des piles à combustible".