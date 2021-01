L'exonération d'assurance pour les vélos électriques est discriminatoire

Deux jugements en appel

Tout est parti de deux condamnations. Un conducteur de nacelle élévatrice qui n’était pas assuré a été condamné. Mais en appel, celui-ci a fait valoir qu’une nouvelle exception de mai 2019 ne l’obligeait plus à s’assurer. Un comble quand on sait que son véhicule pèse plus de 7,5 tonnes et est donc bien loin des exceptions imaginées par le législateur.