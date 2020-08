L'offre complète de la Stib de retour à la rentrée scolaire

Des changements sur le réseau

Cette reprise s'accompagnera également, comme à chaque rentrée, de quelques changements sur le réseau, avec notamment une amélioration de la fréquence le dimanche après-midi sur les lignes 34 et 60, des départs supplémentaires en semaine le matin sur les lignes 47, 56 et 88, des modifications d'itinéraires sur les lignes 13, 88 et 98, une déviation de la ligne 51 et la création d'une ligne temporaire.