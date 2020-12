L'offre de trains augmente et "ce n'est qu'un début"

Dès le 13 décembre, l'offre de trains se renforcera. D'ici 2023, elle aura augmenté de 4,7%.

Chose promise, chose due. L’augmentation de l’offre de trains arrive. Elle était dans l’accord gouvernemental et elle commencera dès le 13 décembre. Il faut dire que le nouveau plan de transport avait déjà été validé par le gouvernement en affaires courantes en avril dernier. Le ministre de la Mobilité d’alors, François Bellot, annonçait une augmentation de 4,7% de trains-kilomètres, soit une augmentation absolue de 3,77 millions de trains-kilomètres.

On apprend aujourd’hui le détail de cette offre. L’augmentation se fera en plusieurs phases "pour tenir compte de l'infrastructure, du matériel roulant et du personnel disponible". Dès décembre une nouvelle relation IC Courtrai-Schaerbeek sera par exemple effective. Nouveaux arrêts sur telles lignes, plus de trains sur d’autres, la liste des nouveaux trains est à trouver sur le site de la SNCB. "En résumé, il y a de nouvelles relations, davantage de trains plus tôt le matin et plus tard le soir et l’extension du suburbain", détaille Elisa Roux, porte-parole à la SNCB.

"En 2023, 90 % des voyageurs pourront prendre le train en heures de pointe dans une gare proposant au moins deux trains par heure." SNCB

Plus de 400 trains seront donc rajoutés en semaine dès le 13 décembre sur les 1.000 nouveaux trains prévus d'ici fin 2023.

Voitures à double étage

La première augmentation est disponible rapidement et peut donc se faire avec le matériel roulant actuel, malgré le retard dans la livraison des nouvelles rames M7 qui permettent de plus grandes capacités.

445 voitures à double étage M7 ont été commandées par la SNCB. "Actuellement, 27 voitures M7 circulent. Fin décembre 2020, 40 voitures seront livrées et nous attendons encore 150 autres voitures au cours de l'année 2021", répond Elisa Roux

Le nouveau ministre de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), est un grand fervent du rail. Après avoir compensé les pertes du premier confinement, il a déjà débloqué 100 millions d'investissements à court terme pour le rail belge et compte débloquer des investissements conséquents auprès de l'Europe.

"Le train est créateur direct et indirect d’emplois stables et non délocalisables. Pour chaque euro investi, le retour est de 3 euros", a insisté le ministre lors de sa présentation de politique générale à la Chambre le 24 novembre. "Mon ambition est un train toutes les 30 minutes dans chaque gare du pays et toutes les 10 minutes au cœur des grandes agglomérations. C’est possible, car c’est déjà le cas aux heures de pointe", détaillait-il. Tomas Roggeman, député N-VA, lui a avait rétorqué qu'il vivait "dans un monde magique", craignant que sa politique ne soit pas finançable et soit non efficace pour les trains avec peu de voyageurs.

Nullement décontenancé par ce type de propos, le rail belge avance. Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB, s'attend à une "croissance de 15% des voyageurs" d'ici 2030 par rapport à 2019.