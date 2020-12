L'offre de trains de nuit s'étend en Europe et vers Bruxelles

Plusieurs liaisons ferroviaires de nuit vont revoir le jour en Europe. Dès décembre 2023, Bruxelles sera reliée à Berlin et par extension Paris en plus de Vienne.

L’année 2021 sera l’année du rail . Cette décision de la Commission européenne a été répétée plusieurs fois par les ministres du Transport et officiels suisses, autrichiens allemands et français ce mardi, alors qu’ils annonçaient de nouvelles liaisons ferroviaires de nuit pour relier les grandes villes européennes.

Au menu, plusieurs lignes mises sur pied par les 4 grandes compagnies ferroviaires nationales. À partir de décembre 2021, les liaisons Vienne-Munich-Paris et Zurich-Cologne-Amsterdam seront mises sur pied. La liaison Vienne-Berlin-Bruxelles-Paris suivra deux ans plus tard. Bruxelles verra donc deux nouvelles destinations atteignables avec des trains de nuit dès 2023. À partir de décembre 2024, vous pouvez également voyager de Zurich à Barcelone. Le tout est rendu possible grâce à une coopération entre les compagnies ÖBB (Autriche), Deutsche Bahn, SNCF et CFF (Suisse).