L'utilisation du réseau d'Infrabel en hausse de 1,8% en 2018

L’utilisation du réseau d’Infrabel a progressé de 1,8% en 2018. Les investissements restent importants, grâce à de sérieuses réductions de coûts. À plus long terme, il faudra investir davantage.

Infrabel continue à investir massivement. Malgré la baisse de ses dotations actée il y a quelques années, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge a investi la bagatelle de 884,9 millions d’euros en 2018. Selon les chiffres que L’Echo a pu consulter, Infrabel a clôturé l’année 2018 sur un résultat global (EBT) positif de 36,4 millions d’euros.

10.227 unités Le personnel d’Infrabel a baissé, passant de 10.450 unités à temps plein début 2018 à 10.227 unités à temps plein fin 2018.

Infrabel a connu un pic d’investissements au-delà du milliard d’euros il y a quelques années. Cela, c’était avant les différents plans d’économies qu’a subis la société. Pour continuer à pouvoir investir massivement, Infrabel a donc dû mettre en place de sérieux programmes de diminution des coûts fixes et de l’appareil industriel. Cela passe par exemple par une rationalisation accrue des centres de signalisation, qui sont aujourd’hui au nombre de 31 et qui devraient passer à 11 ou 12 dès la fin de l’année prochaine et à 10 en 2024. Infrabel travaille aussi à la concentration de ses équipes et de son matériel d’entretien du réseau dans des grands centres logistiques d’infrastructures.

La digitalisation va également permettre de plus en plus de rationalisation. Désormais, de nombreuses tâches peuvent être réglées à distance. Par exemple, les équipes d’entretien pourront recevoir leurs ordres de mission du jour sur des tablettes à domicile. Leur évitant des déplacements inutiles, d’où des gains en productivité.

Le personnel d’Infrabel a baissé, passant de 10.450 unités à temps plein début 2018 à 10.227 unités à temps plein fin 2018. L’entreprise reconnaît bénéficier de "l’impact des départs naturels". Elle ajoute directement qu’elle "veille à procéder aux recrutements nécessaires à la continuité de son activité, principalement dans les métiers techniques en pénurie".

Recettes en hausse

Si les économies de coûts produisent leurs effets, Infrabel a également vu ses recettes s’afficher à la hausse en 2018. Le prix payé par les opérateurs est en hausse de 4,3% en 2018, soit un montant total de 760,3 millions d’euros. Si les prix n’augmentent pas à proprement parler, l’indexation joue un petit rôle. Rappelons aussi que le montant payé par la SNCB est gelé quel que soit le nombre de trains.

"Le bilan correspond à ce qu’on nous a demandé. Faire autant en rationalisant les coûts." Arnaud Raymann Porte-parole d’Infrabel

Le nombre de trains de voyageurs s’est affiché en hausse en 2018. Tous types de trains confondus, les kilomètres parcourus effectifs sont en hausse de 1,8% l’année passée. Toujours au rang des recettes, Infrabel a bénéficié de 12,3 millions d’euros du fonds TGV et de 21,9 millions d’euros dans le cadre de subsides européens reçus "pour la réalisation de projets essentiels à la construction d’un réseau d’intérêt européen".

2018 était aussi l’année de reprise des travaux du Réseau express régional (RER). 32,4 millions d’euros ont été investis en plus en 2018 grâce à une contribution fédérale complémentaire dans le cadre du Plan stratégique pluriannuel d’investissement du gouvernement. Cette enveloppe a été essentiellement dépensée dans les travaux du RER, qui ont coûté 38,4 millions d’euros en 2018. Les montants vont augmenter cette année alors que la fin complète du RER est pour 2031. En 2018, Infrabel a lancé les procédures pour les permis d’urbanisme manquants, finalisé les travaux sur la ligne Buxelles-Ostende et redémarré les travaux sur les lignes Bruxelles-Ottignies et Bruxelles-Nivelles.

"Les Régions ont d’ailleurs choisi de renforcer cet effort d’investissement en mettant également à la disposition d’Infrabel et de la SNCB un financement additionnel. Ce financement devrait être disponible dès 2019 après son vote au sein des parlements régionaux concernés", rappelle-t-on chez Infrabel. De premiers projets ont démarré en 2018. Il s’agit entre autres de l’électrification des lignes 15 et 19 ou d’Oude Landen en Flandre et des travaux en gare d’Arlon, ou de l’aménagement des quais de Seraing, Ougrée et Chaudfontaine.