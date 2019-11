"La Belgique doit se prononcer urgemment sur la libéralisation du rail"

Il y a urgence". C’est le message qu’a martelé Sophie Dutordoir, la CEO de la SNCB , devant les membres de la Commission Mobilité. Et pour cause, la libéralisation arrive à grands pas.

Dès 2020, on pourra demander des sillons (des créneaux horaires sur des lignes précises) à Infrabel, comme Flixtrain l’a fait.

Des questions sans réponse

Il faut dire que la tâche est dantesque et les interrogations en suspens nombreuses.

→ Quelles conditions pour la mission de service public? → Comment va-t-on segmenter l’offre? → Quel risque pour le voyageur? → Quel cahier de charges? → Quelles offres à évaluer? → Quels recours? → Que va-t-on choisir si on coupe des lignes? → Si, un opérateur gagne une concession, est-ce que le matériel suivra? Sera-t-il transféré? Sera-t-il renationalisé? → Quid des modalités de transfert du personnel? → Quel sera l'impact sur les usagers? →...

10 à 15 ans

"Je ne demande pas un chèque en blanc, mais un award avec un contrat et des objectifs pour la SNCB", a indiqué Sophie Dutordoir. "Quand on regarde les marchés libéralisés, ils se sont ouverts progressivement. Personne n’a organisé un big bang du jour au lendemain. Malheureusement, la Belgique n’a encore rien décidé, ni annoncé ses intentions. C’est un choix extrêmement important pour le prochain gouvernement."

Particularités belges

De plus, la Belgique a ses particularités: 24% du matériel est immobilisé, notamment en raison de la vieillesse du matériel roulant, contre 12 à 13% dans des pays de taille similaire. L’heure de pointe embarque 5,2 fois plus qu’en heure creuse, contre un ratio de 3/1 dans d’autres pays comme en Grande-Bretagne. Cela demande une quantité de matériel beaucoup plus importante.