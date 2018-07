La Belgique veut élargir la collecte de données passagers aux trains et bus internationaux

Le gouvernement fédéral a donné son feu vert à deux projets pilotes pour élargir le registre de données des voyageurs internationaux aux compagnies de train et d'autocar. Des partenariats avec Eurostar et Flixbus sont déjà prévus.

Le second projet pilote concerne les voyages en autocars , de plus en plus prisés pour les longs voyages: à Bruxelles, on enregistrait près de 160 mouvements de cars internationaux par jour en 2017. Le gouvernement travaillera avec Flixbus , un poids lourd de ces voyages low-cost, pour y tester la collecte des données.

"Cela n'a pas de sens d'exécuter ces mesures aux avions et de laisser l'accès aux bus et aux trains internationaux totalement ouvert", a fait valoir le ministre de l'Intérieur Jan Jambon sur les ondes de la Première ce mercredi matin. On se souvient qu'en 2015, un terroriste avait ouvert le feu dans un Thalys Amsterdam-Paris, avant d'être heureusement neutralisé par des passagers. L'homme était connu des services de renseignement espagnols, et fiché S en France. L'élargissement du PNR a pour objectif de mieux détecter et appréhender de tels passagers à risques.