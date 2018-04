La Chine, championne de l'automobile du futur

Un leadership croissant

"La Chine est en train de prendre le leadership mondial de l'industrie automobile et va distancer l'Europe et l'Amérique"

Le pays se forge peu à peu en tant que première puissance de l'industrie automobile et comme foyer des innovations technologiques pour inventer la voiture de demain. "La Chine est en train de prendre le leadership mondial de l'industrie automobile et va distancer l'Europe et l'Amérique", a estimé Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Center Automotive Research, établi en Allemagne.

Et pour cause. L'un des atouts essentiels de l'Empire du Milieu est l'immense taille de son marché qui accroît de plus en plus l'écart avec celui des États-Unis, relégués au deuxième rang.