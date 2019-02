La Flandre planche sur la navigation autonome

Un essai est en cours sur l'Yser avec un modèle réduit de bateau autonome (4,6 mètres de long). Les partenaires du projet (Vlaamse Waterweg, POM West-Vlaanderen et la KU Leuven) examinent notamment dans quelle mesure il est possible de naviguer sans pilote et surtout s'il est rentable de déployer des navires autonomes et intelligents sur les voies navigables du pays.