La Justice européenne juge illégale l'exonération fiscale belge en faveur des ports

Enquêtes ouvertes en 2016

Pour rappel, en 2016 déjà, la Commission européenne avait ouvert deux enquêtes sur les exemptions fiscales accordées aux ports français et belges . "Une exonération de l'impôt sur les sociétés pour les ports dont les activités économiques génèrent des bénéfices procure à ces derniers un avantage sélectif par rapport à leurs concurrents dans d'autres Etats membres et constitue dès lors une aide d'Etat au sens des règles de l'UE", avait alors expliqué la Commission.

Elle avait demandé au préalable à la France et à la Belgique de supprimer les exonérations accordées à leurs ports. Les deux pays n'ayant pas obtempéré, la Commission a ouvert ces "enquêtes approfondies afin de déterminer si ses craintes initiales sont fondées ou non".

Régime spécifique

En Belgique, toute une série de ports maritimes et fluviaux (notamment les ports d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles, de Charleroi, de Gand, de Liège, de Namur et d'Ostende, ainsi que les ports situés le long des canaux hennuyers et flamands) ne sont pas assujettis au régime général d'imposition des sociétés, mais imposés selon un régime spécifique. Ils paient donc moins que les autres entreprises exerçant leurs activités en Belgique.