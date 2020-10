La SNCB choisit en interne son nouveau CFO

"C'était un choix évident et pleinement reconnu en interne et par le conseil d'administration", explique Sophie Dutordoir. Elle ajoute: "c'est un beau produit financier qui connaît la SNCB depuis 2008."

En début de semaine, on apprenait le départ d'Olivier Henin pour Blueberry, le holding qui détient Sabena Aerospace et la Sabca. Il prendra ainsi la direction financière de Blueberry et de Sabena Aerospace.