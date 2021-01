La SNCB devra encore faire le gros dos quelques années

Alors que l'année se présentait bien avec un nombre de voyageurs en hausse de 4% en janvier et février 2020 , le nombre de voyageurs n'était plus qu'à 10%de la normale pendant le premier confinement.

"La SNCB prévoit un retour au nombre de voyageurs de 2019 d’ici quelques années, et à une croissance de plus de 15% d'ici l’horizon 2030."

Première aide

Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) entend investir massivement dans le rail et espère obtenir des fonds européens dans le cadre du Green Deal . Un premier projet sur la table, sur le renforcement de l'offre à Bruxelles, est déjà chiffré à 90 millions d'euros.

Les considérations financières et la pandémie éclipsent en partie les points de satisfaction à la SNCB, où l'on note que 75% des voyageurs ont attribué une note d’au moins 7 sur 10 à la SNCB en 2020 contre 67% en 2019 et 56% en 2018. La ponctualité est aussi montée à 93,6% en 2020 contre 90% en 2019. Des niveaux au-dessus des 90% déjà atteint avant le début de la pandémie, insiste la SNCB.

Malgré ces notes positives, la SNCB va encore devoir faire le gros dos un temps avant un certain retour à la normale. Sophie Dutordoir prévoit un "retour au nombre de voyageurs de 2019 d'ici quelques années, et à une croissance de plus de 15% d'ici l'horizon 2030".