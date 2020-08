La SNCB étudie la possibilité d'un système de réservation

La SNCB pourrait bientôt adopter un système de réservation pour ses voyageurs. C'est ce qu'indique la compagnie ferroviaire ce lundi après avoir consulté la ville d'Ostende et la province de Flandre occidentale. La ville et la province avaient demandé cette consultation après le chaos provoqué à la gare d'Ostende vendredi soir. La police a dû intervenir après que des problèmes de train ont engendré une situation compliquée, avec des milliers de touristes et voyageurs bloqués.