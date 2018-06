La SNCB prévoit 1 train sur 3 ce vendredi

La SNCB annonce qu'un train sur 3 devrait circuler ce vendredi. A l'aube d'un mouvement de grève de la CGSP cheminots, la SNCB et Infrabel se préparent à la mise en place du service minimum. Et ce pour la toute première fois.

Votre train circulera-t-il?

Selon les prévisions de la SNCB, 1 train sur 3 devrait circuler ce vendredi . Le nombre de trains en circulation sera fortement réduit . Un certain nombre de trains InterCités circuleront, certains uniquement aux heures de pointes , d'autres également pendant la journée. La situation sera similaire concernant les trains S et L qui circuleront uniquement durant la pointe du matin et du soir. En revanche, la plupart des trains de pointe ne circuleront pas.

Les perturbations seront d'autant plus fortes que le syndicat CGSP cheminots a assuré que le mouvement de grève serait bien suivi. La société préconise d'utiliser le planificateur de voyages ou l'application afin de vérifier si le train circule ou non, avant même de se rendre en gare.

"Afin de limiter autant que possible les désagréments, la SNCB élabore un service alternatif des trains pour chaque jour sur base des agents disponibles", avait déjà annoncé la SNCB via un communiqué . Aussi, en s'appuyant sur l'effectif disponible, la société a élaboré un plan de transport alternatif, publié ce jeudi à 22 heures.

Risque d'engorgement?

Gianni Tabbone, le président et porte-parole de navetteurs.be s'interroge sur la possible surcharge des trains. "La crainte que l'on a concerne le niveau de capacité d'absorption des voyageurs dans les trains", avance-t-il. "Nous avons toujours été assez sceptiques (sur le service minimum) mais on en tirera les points positifs et négatifs. Le bilan ne pourra être établi qu'après l'observation de la situation en temps réel."