La SNCB va fermer un guichet sur trois cette année

D’un point de vue purement économique, la SNCB estime avoir des arguments objectifs. Ces guichets sont très peu utilisés et inactifs entre 60 et 92% du temps. À un tel point que certains de ses guichets coûtent plus cher à la SNCB que le prix des tickets qui y sont vendus. La SNCB peut aussi se targuer d'un pourcentage de guichets plus grand que dans les pays limitrophes. En Belgique, 16% des stations auront encore des guichets. contre 13% en France actuellement et 4% aux Pays-Bas.