La Stib, De Lijn, la SNCB et Infrabel engagent massivement

→ La Stib: Avec un peu plus de 9.000 collaborateurs au 31 décembre 2018, la Stib continue de renforcer ses équipes, indique-t-elle ce jeudi. En 2019, 840 postes sont à pourvoir (remplacements et emplois supplémentaires). Du personnel de conduite (plus de 500 personnes) mais également beaucoup de collaborateurs techniques (environ 50 électromécaniciens, 40 mécaniciens, 40 électriciens, 30 spécialistes IT & Telecom, ...) et d'agents de sécurité (une trentaine) sont ainsi recherchés. Elle dit par ailleurs faire face à deux défis: trouver du personnel technique et attirer davantage de femmes. La Stib affirmait en 2017 compter 10% de femmes dans son personnel.