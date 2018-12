La Stib laisse ses tarifs inchangés, De Lijn les augmente

Les tarifs de la Stib n'augmenteront pas en 2019. C'est ce qu'a assuré ce jeudi le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (sp.a). Le prix des tickets et abonnements n'a plus augmenté depuis 2014.

Du côté de la société flamande De Lijn , les tarifs augmenteront le 1er février. Les tickets SMS et les abonnements seront revus à la hausse . "Comme dans beaucoup d'autres secteurs, nous suivons l'évolution du coût de la vie", indique la société flamande de transports publics. "Les abonnements, les tickets SMS et les tickets d'une journée augmenteront en moyenne d'1,73%".

Les usagers qui achètent un ticket d'une heure par SMS devront payer 2,25 euros, soit 10 cents de plus. Les tickets SMS valables une journée reviendront également plus chers, à 7,15 euros. Les autres tarifs ne changent pas. Les titres de transport numériques (m-ticket, m-card10 et m-daypass) achetés via l'application de De Lijn restent aux mêmes prix.