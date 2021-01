La Stib prévoit plus de 750 engagements en 2021

La société des transports publics bruxellois passera le cap des 10.000 collaboratrices et collaborateurs cette année, malgré la crise du coronavirus.

La Stib prévoit d'engager pas moins de 766 personnes cette année, un nombre qui pourrait encore augmenter en fonction des postes qui pourraient s'ouvrir dans le courant 2021, des départs non-prévus à remplacer et de la mobilité interne. C'est surtout pour la conduite que la Stib recherche du personnel: 144 personnes pour le tram, 33 pour le métro et 414 pour le bus. Elles "permettront de continuer à renforcer les fréquences et couvrir les besoins liés à l'arrivée de nouveaux véhicules ainsi qu'à la mise en œuvre du Plan Directeur Bus", affirme la Stib.