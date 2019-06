La Stib va tester un premier véhicule sans pilote

La Stib engagera 840 personnes en 2019

La Stib comptait à la fin de l'année dernière 9.037 collaborateurs, soit 8.798,7 équivalents temps plein. C'est 3% de plus qu'en 2017. En 2019, elle prévoit de recruter 840 nouveaux collaborateurs, a annoncé sa direction. Il s'agira de 500 conducteurs, d'électromécaniciens (50), de mécaniciens (40), de techniciens IT et Telecom (30), de chefs de projet, et de personnel administratif.

Ces engagements sont destinés à compenser des départs à la retraite, mais aussi à permettre de mettre au point et de concrétiser des projets de développement du réseau. Ceux-ci sont liés à la progression constante du nombre de voyages réalisés (417,6 millions en 2018; +4% par rapport à 2017; + 45,9% en dix ans) et à l'adaptation à la hausse de la capacité du réseau de la société (fréquences, véhicules et extension). Selon le rapport, celle-ci a augmenté de 38% en dix ans.