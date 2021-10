La bataille du train contre l'avion n'est pas gagnée

3 questions à Georges Gilkinet

Les cheminots dénoncent un manque d'investissements alors que l'on parle beaucoup de rail. Que leur répondez-vous?

On a investi beaucoup plus que par le passé. Rien que pour le covid, on a dépensé plus de 500 millions d'euros pour compenser les pertes de recettes de la SNCB. Effectivement, on essaye d’organiser les entreprises pour que chaque euro investi soit le plus profitable au service de la mobilité.

Mais on ne le fera pas sans les cheminots. Si on veut mettre plus de trains, c’est aussi plus d’emplois, plus de conducteurs et d’accompagnateurs.

L’autre gros volet, c’est Infrabel qui avait des retards historiques d’investissements. On parle ici de gros besoins, pas de 100 millions d’euros…

Évidemment, c’est ce que je dis au gouvernement quand on me dit "tu n’en as pas un peu marre de nous demander des moyens?" Vous savez ce que ça coûte un aiguillage? C’est énorme. Ce sont des investissements lourds. J’hérite d’une situation dans laquelle on a économisé depuis 20 ans sur l’entretien du réseau et le renouvellement. Aujourd’hui, la difficulté, c’est que l’on doit faire tous les travaux en même temps.

Où trouver tous ces moyens?

365 millions d’euros viennent de l’Europe et j’espère que le conclave décidera de moyens d’investissements supplémentaires. Et après, j’ai encore beaucoup d’idées pour aller chercher des moyens.