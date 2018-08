La direction de Ryanair rencontrera les pilotes irlandais lundi

Déclenchée dans cinq pays (Belgique, Allemagne, Suède, Irlande et Pays-Bas), cette nouvelle grève, la plus importante de l'histoire de Ryanair, a entraîné l'annulation de quelque 400 vols, dont plus de 100 à Charleroi et à Zaventem et 250 en Allemagne. À noter qu'aux Pays-Bas, onze vols ont pu être assurés, la compagnie low cost ayant sollicité des pilotes belges sous statut indépendant pour piloter les avions basés à Eindhoven.