La facture des inondations s'alourdit pour Infrabel

Mais ceci, c'était avant les inondations de Dinant du 24 juillet. Les intempéries ont démoli un passage à niveau et ont souillé 700 mètres de ballast. Des poches d'eau sont susceptibles de s'y glisser, augmentant les risques d'affaissement des voies. Il faut donc démonter les voies et tout nettoyer.

Empierrement

L'autre poste, dont le budget s'est révélé plus important que prévu, provient d'un diagnostic plus grave qu'anticipé sur l'état des talus. Tel est le cas à Mont-Saint-Guibert où les talus, vieux de plus de 130 ans, doivent être stabilisés. Il est question de l'acheminement de 60.000 tonnes de roches, qui doivent être disposées "en Lego" sous des talus pour les immobiliser et les consolider en cas de nouvelles fortes pluies.