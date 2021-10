La famille Colruyt investit dans les vélos Santos

Le véhicule de la famille Colruyt, Korys, a investi dans les vélos néerlandais Santos Bikes. Preuve de plus que les Colruyt croient dans le développement de la petite reine.

Ce faisant, Korys surfe sur la vague qui place le vélo comme de plus en plus incontournable, que ce soit dans la mobilité ou le loisir. À un tel point qu'une pénurie se fait ressentir depuis de longs mois sur pièces et stocks.