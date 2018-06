La grève de 48h sur le rail aura bien lieu

Le préavis de grève de 48h à partir du 28 juin à 22h est maintenu. Aucun accord n'a été dégagé entre le syndicat socialiste et la direction de HR Rail. Le service minimum sera appliqué pour la première fois.

Le syndicat socialiste maintient bel et bien la grève de 48h qui débutera le jeudi 28 juin à 22h . Une réunion entre le syndicat et la direction HR Rail n'a pas permis de dégager d'accord.

Lors de cette grève, le service minimum sera appliqué pour la première fois, il s'agira donc d'un "test" en quelque sorte. Des milliers de travailleurs (conducteurs, accompagnateurs de train...) de la SNCB et d'Infrabel doivent signaler lundi au plus tard s'ils débrayeront ou non.