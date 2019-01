La multimodalité embarque dans les bus

Le projet avait été poussé par les ministres François Bellot (MR) et Alexander De Croo (Open VLD), il passe désormais à la vitesse supérieure. Les quatre opérateurs belges de transports en commun (le Tec, la Stib, la SNCB et De Lijn) vont lancer un planificateur intermodal unique. Il "vise à intégrer l’ensemble des données en temps réel des différents opérateurs de mobilité pour permettre à l’utilisateur de calculer à tout moment le meilleur itinéraire en transport en commun et mobilité douce (vélo et marche à pied)", communiquent les opérateurs. Ils travaillent avec le studio digital belge actif dans la mobilité Nextmoov pour mettre ce projet sur pied.