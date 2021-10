La taxe sur les sauts de puce doit favoriser les alternatives

La taxe sur les sauts de puce touchera des vols opérés à Zaventem. Brussels Airlines demande que les revenus d'une telle taxe servent à financer alternatives au kérosène et l'accès au TGV.

Les modalités de cette compensation doivent encore être définies. A ce stade, on se dirige vers une contribution forfaitaire par billet de trois à cinq euros. Un chiffre qui doit encore "être calculé plus précisément et qui est donc à utiliser avec prudence", nous revient-il.