La transition s'organise chez Air France-KLM

L'alliance franco-néerlandaise donnera plus d'informations sur la suite des événements mardi après la démission de son PDG. Une "gouvernance de transition" devrait être mise en place.

Un changement de tête qui marque le paroxysme d'une crise opposant depuis le début de l'année les syndicats et la direction d'Air France au sujet des revalorisations salariales. L'intersyndicale réclame une hausse de 5,1%, que refuse la direction.

Le PDG avait joué son va-tout en consultant les salariés par référendum sur une proposition prévoyant 2% d'augmentation immédiate et 5% sur 2019-2021. Et annoncé sa démission quand le non l'avait emporté.