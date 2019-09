Le Bike Project a informé 22.500 Bruxellois en cinq ans

À Bruxelles, l’initiative Bike Project n’est peut-être pas étrangère au phénomène. Organisé par Pro Velo et financé par Bruxelles Environnement, Bike Project accompagne les entreprises pour y promouvoir le vélo. A raison de dix entreprises par an, ce sont plus de cinquante entreprises (53) qui ont été soutenues en ce sens par le projet depuis 2013, qui totalisent 22.408 employés.

Quand il s’agit de vélo en entreprise, on parle beaucoup de fiscalité ou de promotion. Mais " on oublie souvent le volet formation, pourtant hyper important. Souvent, c’est le déclic pour que les travailleurs sautent le pas. Il ne faut pas négliger le côté physique de la chose, comment l’usager se sent sur la selle, dans le trafic, etc.", détaille Florence Le Cocq, responsable communication chez Pro Velo . "Le problème de l’infrastructure est encore trop souvent utilisé comme une excuse pour ne pas s’y mettre" , ajoute-t-elle.

Course freinée

Il reste des freins évidents au développement du vélo. Parmi ceux-ci, l’absence d’un véritable Google Maps du cycliste, qui indique les chemins les plus sûrs et adaptés pour les cyclistes. Mais les vélos électriques d’une part et la technologie d’une autre aident énormément à la transition grâce notamment aux flottes partagées en entreprise de voitures ou de vélos. "On voit un vrai changement avec les nouvelles générations. De plus en plus de jeunes ont honte de posséder une voiture qui n’est pas partagée, car elle reste à l’arrêt 85% du temps", détaille à ce titre Louise Kesteloot. Elle indique d’ailleurs que dans ses enquêtes, ce qui freine encore le plus les travailleurs à passer au vélo, c’est simplement qu’ils "n’y avaient pas pensé". Florence Le Cocq insiste aussi sur la bataille de communication de Pro Velo qui n’est jamais gagnée. "Même au Danemark, le changement de gouvernement vers un gouvernement moins sensible au vélo s’est directement transformé en une baisse d’utilisation de ce moyen de transport", dit-elle.