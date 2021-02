Le CA de la SNCB valide la fermeture des 44 guichets

Appel à projets

Georges Gilikinet avait insisté sur l'importance des gares comme lieux de vie et de rencontre. Message bien reçu par la SNCB, qui a décidé de renforcer certaines mesures. Elle va notamment lancer un appel à projets pour que des activités prennent place dans les gares. D'abord dans celles qui n’auront plus de guichets, puis dans toutes les autres gares.

Les gares et salles d’attente resteront ouvertes et chauffées. Elles verront peut-être même leurs horaires étendus "en fonction des trains et des activités qui seraient éventuellement déployées sur place", ajoute Huybrechts.

"La digitalisation touche tous les secteurs"

Le directeur des ventes recale l’argument "trop simplificateur" qui voudrait que ce soit la SNCB qui pousse elle-même à la digitalisation des ventes de tickets pour in fine fermer les guichets. "Ce n’est pas un phénomène propre au rail, mais qui touche tous les services. Quand j’étais chez bpost, c’était pareil, avec une diminution énorme du courrier par exemple. Oui, nous avons fait des efforts de digitalisation, mais pour investir dans le système web, la nouvelle app et les nouveaux automates ", répond-il. Ce qui lui permet de rappeler que des automates avec assistance 7j/7 par téléphone sont disponibles dans chaque gare du pays.

Seul problème: on ne peut pas souscrire les nouveaux abonnements sur ces bornes, ce que la SNCB promet de régler d’ici la fin de l’année via une procédure en ligne. La SNCB étudie aussi "une troisième option, via un partenariat ou via un call center, pour éventuellement envoyer l’abonnement par la poste", dit Huybrechts.