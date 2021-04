Le Covid a coûté 1 milliard d'euros à la SNCB

La patronne de la SNCB affronte le débat sur les places assises aux fenêtres et les systèmes de réservations. Comme si cela ne suffisait pas, le Covid plombe les finances de la compagnie des chemins de fer.

Ce n’est pas la première fois qu’en tant que CEO de la compagnie nationale des chemins de fer, Sophie Dutordoir doit faire face à des vents contraires.

Après avoir remporté en février une passe d’armes contre le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) au sujet de la fermeture d’un certain nombre de guichets dans les gares, elle a essuyé la critique la semaine dernière au sujet de l’affluence dans les gares, causée par la foule désireuse de se rendre à la mer. La critique s’est même muée en indignation lorsque la patronne de la SNCB a menacé, en cas de météo printanière pendant les vacances de Pâques, de ne pas être en mesure d’amener tout le monde à la Côte.

"Aujourd’hui, le monde politique nous demande, après avoir invité toute la Belgique à voyager en train, de revenir en l’espace de deux jours à la moitié de notre capacité en limitant les places assises aux fenêtres. Cela aussi, nous allons le faire." Sophie Dutordoir CEO de la SNCB

Mais Sophie Dutordoir ne se laisse pas démonter si facilement. "On a trop souvent montré du doigt la SNCB ces derniers mois. Au début du premier lockdown, l’an dernier, le gouvernement nous a demandé de prévoir des trains supplémentaires pour que le personnel des autres métiers essentiels puisse se déplacer en toute sécurité. Nous l’avons fait immédiatement. Après quoi il fallait soutenir le déconfinement en prévoyant une capacité de trains maximale. On nous a demandé des trains supplémentaires vers la Côte en été, d’être présent pour la rentrée scolaire et d’offrir à tous les Belges un Railpass gratuit. Nous avons fait tout cela. Aujourd’hui le monde politique nous demande, après avoir invité toute la Belgique à voyager en train, de revenir en l’espace de deux jours à la moitié de notre capacité en limitant les places assises aux fenêtres. Cela aussi, nous allons le faire."

La patate chaude

Une règle qui n’enthousiasme pourtant pas particulièrement Sophie Dutordoir. "J’ai quelques doutes en effet et je comprends que ceux qui ont décidé cela en Comité de concertation n’en aient pas mesuré toutes les conséquences. D’où l’utilité d’une certaine forme de concertation. Mais celle-ci n’a pas eu lieu. Je ne veux pas accabler le gouvernement mais la règle des places côté fenêtre peut potentiellement frustrer beaucoup de gens, qui devront faire de longues files ou ne pourront peut-être même pas embarquer. Ma responsabilité est d’informer les personnes qui ont pris cette décision. Aujourd’hui, le politique dit: 'Allez tranquillement à la mer, la SNCB s’occupe de tout.' On m’a toujours appris que lorsqu’un problème se pose, on le résolve ensemble et pas en refilant la patate chaude au voisin."

"Avant la crise Covid, nous transportions 900.000 voyageurs par jour. Au creux de la première vague, nous sommes tombés à 10%, soit 90.000 voyageurs." Sophie Dutordoir

Une solution serait de procéder par un système de réservations, comme dans les magasins. Le ministre Gilkinet y est d’ailleurs favorable. "Il y a une différence entre un restaurant avec quelques dizaines de clients par service, un musée avec quelques centaines de visiteurs par jour et la SNCB avec 900.000 voyageurs par jour. J’ai eu un entretien sur cette question en mai de l’année passée et la conclusion était négative. L’actuel ministre de la Mobilité n'était pas pour non plus parce que ce n'est pas en ligne avec l'idée d'encourager l’utilisation des transports en commun. Le Comité consultatif des usagers de la SNCB ainsi que TrainTramBus n’y sont pas favorables non plus."

La semaine dernière, l’Ecolo Thibaut Georgin a été désigné pour succéder à Jean-Claude Fontinoy en tant que président de la SNCB. Une perspective qui ne contrarie nullement Sophie Dutordoir. "Gilkinet me l’a présenté. L’entretien a été chaleureux. Mais pour l’instant, je continue de travailler avec l’actuel conseil d’administration."

Des finances dans le rouge

Les finances de la SNCB restent préoccupantes puisque l’année dernière a été clôturée avec une perte opérationnelle de 360 millions d’euros. Et les perspectives ne s’annoncent pas meilleures cette année. "Avant la crise Covid, nous transportions 900.000 voyageurs par jour. Au creux de la première vague, nous sommes tombés à 10%, soit 90.000 voyageurs. Entretemps nous sommes remontés à 52%." De tels chiffres plombent la dotation du gouvernement et les résultats de l’entreprise. Le gouvernement a partiellement compensé la perte de l’an dernier avec une aide supplémentaire de 266 millions d’euros.

400 millions d'euros La SNCB s'achemine vers une perte de 400 millions d’euros cette année.

Qu’en sera-t-il cette année? Dutordoir prévoit d’ores-et-déjà un déficit de 400 millions d’euros. La SNCB comptait par ailleurs sur un bénéfice de 108 millions en 2020 et un peu plus en 2021. Au total, le Covid aura coûté environ 1 milliard d'euros à la compagnie. "Le gouvernement a promis de compenser nos pertes, mais il n’y a pas encore d’accord complet." Sophie Dutordoir se dit confiante que les problèmes financiers se résoudront à terme. "Nous espérons revenir d’ici 2025 à notre niveau de 2019 et nous escomptons toujours une croissance de 15% en 2031 par rapport à 2019 en tablant sur le shift modal de la voiture vers les transports en commun qui se fera de toute façon."