Le Railpass gratuit de la SNCB est disponible

Tout résident en Belgique de plus de 12 ans peut désormais demander son Railpass gratuit accordé dans le cadre des mesures liées au coronavirus, signalent la SNCB et le ministre de la Mobilité François Bellot ce lundi.

Infos pratiques

Les personnes intéressées et âgées de plus de 12 ans peuvent faire la demande en ligne sur le site hello-belgium.be, les enfants plus jeunes voyageant gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés. Les demandes pour les enfants qui auront 12 ans avant la fin du mois de mars 2021 doivent également être introduites pour le 30 septembre au plus tard.