Le Trilogiport de Liège accueille son premier train en provenance de la Chine

Le Trilogiport de Lièg e est enfin opérationnel et est désormais connecté au réseau ferroviaire mondial . En plus de renforcer les liens économiques de la Belgique, la nouvelle plateforme devrait générer près de 2.000 emplois.

Parti le 18 novembre dernier de la province du Zheijang, à l'est de la Chine, le train long de 600 mètres a terminé son voyage à Liège, le long du canal Albert, pour décharger 41 conteneurs de textiles, de pièces détachées et de matériel hi-fi à destination de plusieurs pays européens, dont la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni. Après avoir traversé sept pays et parcouru plus de 12.000 kilomètres, la plateforme multimodale de Liège assure une nouvelle connexion avec le réseau ferroviaire européen et mondial.