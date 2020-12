Le bouclage du Royaume-Uni provoque le chaos au niveau des transports

Le récent bouclage complet du Royaume-Uni à la suite de la découverte d'une nouvelle souche plus contagieuse du Coronavirus crée un fameux chao s au niveau des moyens de transport. Alors que la plupart des compagnies aériennes ont arrêté de desservir le Royaume-Uni, le tunnel sous la Manche est fermé et l'accès à l'île par la mer est également à l'arrêt.

Il n'est plus possible pour les camions de traverser la Manche par la mer , a fait savoir lundi matin la Fédération royale belge des transporteurs ( Febetra ). "Cela va avoir des conséquences désastreuses sur le transport des camions par la Manche", a déclaré Isabelle De Maegt (Febetra).

"Les chauffeurs peuvent partir, mais ils ne savent pas s'ils reviendront. Seules les marchandises non accompagnées qui partent de Zeebrugge et qui sont manipulées sur place par un transporteur britannique peuvent encore partir", a-t-elle précisé. L'impact est d'autant plus important que, depuis quelques semaines, la circulation avait augmenté de moitié à cause du Brexit.