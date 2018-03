Le chantier du RER enfin sur les rails

"Cela fait trop longtemps qu’on attend ce projet," déclaré Charles Michel alors que les premiers coups de pelle du chantier RER étaient donnés. Du côté d'Infrabel, on affirme que les travaux seront réalisés jour et nuit ainsi que les week-ends.

Travaux du RER officiellement relancés . Le premier coup de pelle a été donné par les responsables d'Infrabel et de la SNCB à Hoeilaart (Brabant flamand) sur la ligne 161 Bruxelles-Ottignies.

L’événement était rehaussé par la présence du Premier ministre Charles Michel (MR), du ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot (MR), et du ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders (MR).

Le chantier est en effet l’arrêt depuis près de trois ans. Le ministre Bellot a réussi à décrocher une enveloppe complémentaire d’un milliard d’euros pour permettre à Infrabel de relancer et de finir le chantier. "Les travaux seront réalisés jour et nuit ainsi que le week-end", précise Luc Lallemand, administrateur délégué d’Infrabel. Les travaux se feront ainsi tronçon par tronçon permettant au fur et à mesure à la SNCB d'accroître son offre.