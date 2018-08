Le gestionnaire du viaduc de Gênes dévisse en Bourse

En Italie, l'omniprésence du gestionnaire pose problème au lendemain de la tragédie de Gênes. Fort d'un chiffre d'affaires de près de 6 milliards d'euros en 2017, Atlantia gère plus de la moitié du réseau autoroutier du pays, dont la tristement célèbre autoroute A10. C'est aussi l'actionnaire majoritaire de la Société italienne du tunnel du Mont-Blanc, et le propriétaire des deux aéroports romains de Fiumicino et Ciampino. Ces dernières années, le groupe a aussi fortement investi à l'étranger: il est le premier actionnaire du gestionnaire de l'Eurotunnel, et est devenu en mars dernier copropriétaire du concessionnaire espagnol Abertis. En 2017, Atlantia a réalisé un bénéfice net de 1,17 milliard d'euros.