Le gouvernement réduit le coût au km du fret ferroviaire

"Les anciens mécanismes de 2005 et 2013 pour favoriser le shift modal n'atteignaient pas suffisamment leur but" , nous revient-il du cabinet du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet. La diminution tarifaire est censée soutenir la concurrence, car elle s'appliquerait à n'importe quel transporteur de fret sur voies, sans paperasse additionnelle.

"Dès 2022 et au moins jusqu'en 2025, ces entreprises ferroviaires pourront dès lors bénéficier d'une réduction du coût kilométrique grâce à une enveloppe annuelle de soutien de 13,246 millions d'euros, et ce, à raison de maximum 1,2 euro/train-kilomètre circulé sur le réseau", détaille-t-on au cabinet.

Dans les faits, il est prévu que cette diminution tarifaire soit calculée chaque trimestre par Infrabel à partir de janvier 2022, et se caractérise soit par un remboursement direct, soit par une diminution des montants facturés , au plus tard un mois après le versement par l'État à Infrabel de la provision prévue.

Loi programme

"Le Gouvernement a déjà libéré plus de 1,5 milliard d'euros pour soutenir le rail, avec notamment plus de 600 millions d’investissements nouveaux dans le réseau, grâce au Plan BOOST, alimenté par le Plan de relance européen et le Plan belge de transition. Ceux-ci ont, par exemple, déjà permis d'améliorer des infrastructures existantes, de lever certaines restrictions de vitesse sur le réseau, et donc d'améliorer la vitesse commerciale des convois ferroviaires", souligne Georges Gilkinet.