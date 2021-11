Le nouveau logo de Brussels Airlines ne plaît pas à tout le monde

Brussels Arlines a présenté sa nouvelle identité de marque. Une opération contestée par le personnel et... un journal polonais

Désormais à 100% allemande (Lufthansa), Brussels Airlines a présenté jeudi un Airbus A319 avec la nouvelle livrée de ses avions, qui seront redécorés au gré des entretiens, soit sur plusieurs années.

Ne discutons pas goûts et couleurs, chacun aura un avis sur la question, y compris les consultants évincés par le contrat. Ainsi, après avoir accéléré et intensifié son plan de restructuration Reboot Plus, on passe à la phase des investissements (expérience clients, technologie, numérisation, méthodes de travail…).

300.000 euros Le lifting du logo et son implémentation sur la flotte de Brussels Airlines aurait coûté 300.000 eiros

Mais les syndicats du personnel ne voient pas les choses de la même manière. Le personnel de cabine, dont on n’a plus renouvelé le vestiaire depuis plus de deux ans et dont les salaires ont chuté de 300 à 500 euros, ne comprend pas cette action cosmétique et s’interrogent sur le prix de l’investissement. On parle de 300.000 euros sur l’ensemble de la campagne, mais, à 10.000 euros la remise à neuf d’un Airbus, cela paraît un peu court pour certains.

Étrange similitude

Le personnel n'est pas le seul mécontent. Dans un tout autre registre, le journal polonais Gazeta.pl a ainsi pris contact avec Brussels Airlines, estimant que ce nouveau logo était très similaire au sien, avec ses neuf boules de tailles différentes qui forment un carré. "Une comparaison de la marque de Gazeta.pl et de la nouvelle marque de Brussels Airlines ne laisse aucun doute sur le fait que les éléments graphiques sont presque identiques", soutient une porte-parole d'Agora, le groupe de médias auquel appartient Gazeta.pl, interrogée par Belga. Le groupe polonais dit analyser la situation et avoir déjà contacté Brussels Airlines. "Nous espérons résoudre ce problème rapidement et à l'amiable."

"Les deux logos ne sont pas tout à fait identiques et les deux entreprises travaillent dans des secteurs complètement différents." Kim Daenen Porte-parole de Brussels Airlines