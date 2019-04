Le parquet fédéral commence la saisie des camions Jost

Coup de tonnerre ce lundi soir sur le site du transporteur Jost à Herstal, où la brigade financière de la police judiciaire fédérale - accompagnée de la RTBF et de la VRT - a débarqué afin de saisir 17 camions de la société de transports. Celle-ci, on le sait, est actuellement au coeur d'une enquête pour fraude fiscale et trafic d'êtres humains par le truchement de sociétés boîtes aux lettres en Roumanie et en Slovaquie. Le parquet fédéral souhaite saisir 347 camions.