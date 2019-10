Le projet de dirigeable de Minguet suspendu à de nouveaux financements

Nouveau prototype

Dans un premier temps, pour boucler son financement, l’entrepreneur s’était tourné vers les pôles de compétitivité du Plan Marshall, plus particulièrement vers le pôle Skywin, mais, en bout de course, son projet avait été recalé. Il avait finalement trouvé de l’aide du côté de Meusinvest (devenu Noshaq) qui était entré dans le capital de Fly Win à hauteur de 25% ( 250.000 euros ).

Pour des raisons de budget, Laurent Minguet a dû se rabattre sur un prototype plus petit que ce qu’il avait imaginé dans un premier temps. Et lors des premiers vols, l’enveloppe du dirigeable, trop légère, s’est déchirée avec le vent. " Notre premier démonstrateur était trop petit. Plutôt que de m’évertuer avec celui-là, je compte fabriquer un deuxième démonstrateur qui va corriger les erreurs du premier ", nous a-t-il expliqué.

Il y a également eu des problèmes de mélange d’air et d’hydrogène. "Le ballon était trop lourd et nous avons eu de gros soucis avec le manque de portance parce que le dirigeable était trop peu volumineux", explique Laurent Minguet. Afin d’évoquer le futur de ce projet, l’entrepreneur va réunir le conseil d’administration de Fly Win (à savoir l’entrepreneur et Noshaq). Globalement, pour refaire le même genre de prototype dans une version améliorée, il faudrait environ un million d’euros. Et pour construire un démonstrateur nettement plus grand, capable de couvrir des distances transatlantiques, il faudrait trouver environ cinq millions d’euros. Ce qui n’est pas rien, sachant que sur le budget initial d’un million d’euros, le premier démonstrateur a déjà "brûlé" 500.000 euros.