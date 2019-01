Le rachat de Gener8 plombe le résultat d'Euronav

Prévisions

"Les taux de fret des VLCC négociés à des niveaux non vus au cours des deux dernières années démontrent un équilibre serré entre la demande et l'offre de pétroliers", a souligné Paddy Rogers, le CEO d’Euronav. Il estime que les facteurs impactant le marché des pétroliers sont très dynamiques et susceptibles de le rester dans un avenir prévisible. "Les fondamentaux comme la demande de pétrole et l’offre de navires restent sur une trajectoire en amélioration qui devrait se traduire par des conditions de marché favorables pour les tarifs",a encore ajouté le CEO.